La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 tuvo una amplia repercusión en la prensa internacional. Tras el triunfo por 3 a 1 sobre Suiza en tiempo suplementario, los principales diarios deportivos destacaron el carácter del equipo de Lionel Scaloni, aunque algunos también pusieron el foco en la polémica expulsión del delantero suizo Breel Embolo.

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En España, Marca tituló: "El campeón se siente invencible", y remarcó que la Albiceleste volvió a superar un partido complicado para mantenerse con vida en la defensa del título. El diario madrileño sostuvo que Argentina "salvó otro match-ball" pese a no haber mostrado su mejor versión.

También desde Madrid, As resumió el encuentro con un juego de palabras: "Mucho Araña, mucho VAR", en referencia al gol decisivo de Julián Álvarez y a la intervención del videoarbitraje que derivó en la expulsión de Embolo por simulación.

En Barcelona, Mundo Deportivo destacó que "Julián le regala a Messi el clásico con Inglaterra que le faltaba", mientras que Sport elogió al delantero del Manchester City al señalar que "salió al rescate con un gol de crack" y aseguró que, por momentos, "se vistió de Messi".

La mirada fue distinta en Inglaterra, próximo rival de la Selección. El tabloide The Sun afirmó que "Argentina, con doce hombres, venció a la Suiza de diez jugadores", en una clara ironía por el fallo arbitral que terminó condicionando el desarrollo del partido.

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En cambio, The Guardian evitó la polémica y puso el foco en el rendimiento del conjunto argentino. El periódico británico resaltó que "la genialidad de Julián Álvarez en la prórroga hunde a una Suiza con diez hombres y envía a Argentina a las semifinales".

En Italia, La Gazzetta dello Sport consideró que la Albiceleste mostró un nivel discreto durante buena parte del encuentro, aunque valoró su reacción en el tiempo suplementario para quedarse con la clasificación.

Por su parte, el brasileño Lance! definió el encuentro como "otro partido dramático" y destacó que, aunque Lionel Messi no convirtió, Argentina volvió a encontrar respuestas en los momentos decisivos.

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Desde Alemania, Bild eligió una imagen del capitán argentino con una herida en el rostro y tituló "Victoria ensangrentada para Messi", resaltando el desgaste físico que implicó el triunfo.

Con la victoria sobre Suiza, Argentina avanzó a las semifinales del Mundial y enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar en la gran final.

Fuente: Infobae