El Consejo de Ministros alemán aprobó este miércoles un proyecto que abre la vía al servicio militar voluntario con el objetivo de incrementar el número de soldados y reservistas. La meta es alcanzar 260.000 efectivos activos, unos 80.000 más que en la actualidad, y sumar hasta 200.000 reservistas.

El canciller Friedrich Merz justificó la medida en el marco de la guerra en Ucrania y la amenaza rusa: “Alemania debe tener el ejército convencional más grande de Europa”, aseguró.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, explicó que se busca hacer más atractivo el ingreso a las fuerzas: la paga rondará los 2.000 euros netos mensuales y los reclutas tendrán cobertura sanitaria completa.

El plan prevé que todos los jóvenes nacidos desde 2008 reciban un cuestionario del Ejército. Desde 2026, los varones que cumplan 18 años estarán obligados a responder si están dispuestos a realizar el servicio. En el caso de las mujeres, recibirán el formulario, pero no estarán obligadas a contestar.

El proyecto combina incentivos económicos con un registro obligatorio que permitirá a las fuerzas planificar el reclutamiento. Con esta reforma, Alemania busca asegurar mayor capacidad militar dentro de la OTAN y adaptarse al nuevo escenario de seguridad en Europa.

Fuente: DW