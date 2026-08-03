Tres días después del ingreso masivo de migrantes a Ceuta, el Gobierno de Marruecos fijó posición y aseguró que la crisis fue producto de una combinación de factores, entre ellos la desinformación en redes sociales, la acción de organizaciones dedicadas al tráfico de personas y la confusión generada por decisiones judiciales españolas sobre la devolución de migrantes.

Ads

En un comunicado oficial, Rabat informó que recuperó 11 cuerpos en sus aguas y ratificó su compromiso con la cooperación internacional para combatir la migración irregular y la trata de personas.

Puede interesarte

Además, las autoridades marroquíes sostuvieron que unas 40.000 personas cruzaron la frontera durante la crisis, una cifra inferior a la difundida por España, que informó más de 69.000 retornos hacia Marruecos.

Mientras tanto, el Gobierno español reforzó la frontera de Ceuta con una barrera marítima flotante, intensificó los controles y mantuvo un amplio operativo policial y militar para evitar nuevos ingresos. La tragedia reavivó el debate sobre la política migratoria en la Unión Europea, que convocó reuniones para analizar una respuesta conjunta.

Fuente: Ámbito

Ads

Ads