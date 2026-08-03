Un ataque con drones perpetrado por el Ejército sudanés contra una sesión de un tribunal tradicional dejó un saldo de al menos 35 personas muertas y decenas de heridos en la región de Darfúr, al norte del país. La denuncia fue radicada por la organización defensora de derechos humanos Grupo de Abogados de Emergencia.

Ads

El bombardeo ocurrió en la tarde del domingo en la aldea de Ghara al-Zawiya, una zona bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), el grupo paramilitar que enfrenta al Gobierno central en una devastadora guerra civil que ya lleva tres años.

Según testimonios recogidos por agencias internacionales, la asamblea comunitaria se desarrollaba de manera habitual al aire libre bajo la sombra de un árbol, con la participación de líderes locales y vecinos de la zona. Entre las víctimas fatales figuran cuatro referentes tribales y dos comandantes de las RSF. Residentes del lugar indicaron que dos aeronaves no tripuladas sobrevolaron el pueblo antes de efectuar al menos cuatro disparos de misiles de forma directa.

Puede interesarte

Desde el Grupo de Abogados de Emergencia, entidad que monitorea la violencia contra la población civil, exigieron una investigación internacional inmediata y condenaron el hecho, señalando que los ataques sistemáticos a infraestructuras y reuniones de civiles constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, advirtieron sobre el uso creciente de tecnología de drones en áreas urbanizadas, una práctica que incrementa de forma alarmante el riesgo para la población desarmada.

El conflicto bélico en Sudán, que contrapone al Ejército regular contra las milicias paramilitares, ha sumergido al país en una severa crisis humanitaria que ya dejó decenas de miles de fallecidos y millones de desplazados. Ambas facciones han sido reiteradamente acusadas de crímenes de guerra y atrocidades contra la sociedad civil.

Ads

Fuente: BBC

Ads