Ataque con drones en Sudán: un bombardeo del Ejército dejó al menos 35 muertos en Darfúr
Hasta el momento, las fuerzas armadas sudanesas no emitieron ningún comunicado oficial sobre lo sucedido.
Hasta el momento, las fuerzas armadas sudanesas no emitieron ningún comunicado oficial sobre lo sucedido.
Los temores de una nueva guerra civil en Sudán del Sur crecieron en las últimas semanas tras los combates en el estado de Jonglei, al noreste de la capital, Yuba.
Denuncian crímenes atroces tras la toma de la última gran ciudad de Darfur por las Fuerzas de Apoyo Rápido.
Fiscales del tribunal internacional reclamaron la pena máxima para Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, conocido como Ali Kushayb, hallado culpable de 27 cargos por atrocidades cometidas entre 2003 y 2004.
Las estadísticas arrojan durante la estricta ley islámica a lo largo de tres décadas, que el 87% de las mujeres entre 14 y 49 años han sufrido mutilación genital en Sudán, según la Organización de las Naciones Unidas.