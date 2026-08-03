Sudán prohibió la mutilación genital femenina y permitió la libre circulación de las mujeres

Las estadísticas arrojan durante la estricta ley islámica a lo largo de tres décadas, que el 87% de las mujeres entre 14 y 49 años han sufrido mutilación genital en Sudán, según la Organización de las Naciones Unidas.