Sudán del Sur: claves para entender la nueva escalada de violencia
Los temores de una nueva guerra civil en Sudán del Sur crecieron en las últimas semanas tras los combates en el estado de Jonglei, al noreste de la capital, Yuba.
Las fuerzas leales al presidente Salva Kiir intentan recuperar territorio de sectores vinculados al primer vicepresidente suspendido, Riek Machar, actualmente juzgado por cargos de traición y crímenes contra la humanidad, que él rechaza.
El partido de Machar, el SPLM/A-IO, asegura haber tomado bases militares en Jonglei y otras zonas desde fines del año pasado. El gobierno lanzó una contraofensiva y los enfrentamientos ya provocaron el desplazamiento de al menos 280.000 personas. Organizaciones humanitarias denunciaron saqueos a clínicas y agresiones contra trabajadores de ayuda.
Sudán del Sur se independizó de Sudán en 2011 tras décadas de guerra. En 2013 estalló una guerra civil cuando Kiir destituyó a Machar como vicepresidente, lo que desencadenó un conflicto con fuerte componente étnico entre dinka (grupo de Kiir) y nuer (base de Machar). La guerra dejó unos 400.000 muertos y millones de desplazados.
Un acuerdo de paz firmado en 2018 permitió la creación de un gobierno de unidad y la restitución de Machar como vicepresidente. Sin embargo, varios puntos clave, como la unificación de las fuerzas armadas y la convocatoria a elecciones, siguen sin cumplirse.
La crisis actual se agravó tras choques entre el ejército y milicias vinculadas a Machar en el estado de Alto Nilo el año pasado. Posteriormente, Machar fue puesto bajo arresto domiciliario y acusado de fomentar una rebelión. Su partido denunció una persecución política y calificó al gobierno de “dictadura”.
La ONU advirtió que el país está “al borde” de regresar a un conflicto a gran escala. Analistas señalan que una escalada podría reactivar divisiones étnicas y arrastrar a países vecinos. Las elecciones previstas ya fueron postergadas en varias ocasiones y la falta de reformas estructurales mantiene frágil el proceso de paz en la nación más joven del mundo.
Fuente: BBC
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión