Las fuerzas leales al presidente Salva Kiir intentan recuperar territorio de sectores vinculados al primer vicepresidente suspendido, Riek Machar, actualmente juzgado por cargos de traición y crímenes contra la humanidad, que él rechaza.

Ads

El partido de Machar, el SPLM/A-IO, asegura haber tomado bases militares en Jonglei y otras zonas desde fines del año pasado. El gobierno lanzó una contraofensiva y los enfrentamientos ya provocaron el desplazamiento de al menos 280.000 personas. Organizaciones humanitarias denunciaron saqueos a clínicas y agresiones contra trabajadores de ayuda.

Sudán del Sur se independizó de Sudán en 2011 tras décadas de guerra. En 2013 estalló una guerra civil cuando Kiir destituyó a Machar como vicepresidente, lo que desencadenó un conflicto con fuerte componente étnico entre dinka (grupo de Kiir) y nuer (base de Machar). La guerra dejó unos 400.000 muertos y millones de desplazados.

Ads

Puede interesarte

Un acuerdo de paz firmado en 2018 permitió la creación de un gobierno de unidad y la restitución de Machar como vicepresidente. Sin embargo, varios puntos clave, como la unificación de las fuerzas armadas y la convocatoria a elecciones, siguen sin cumplirse.

La crisis actual se agravó tras choques entre el ejército y milicias vinculadas a Machar en el estado de Alto Nilo el año pasado. Posteriormente, Machar fue puesto bajo arresto domiciliario y acusado de fomentar una rebelión. Su partido denunció una persecución política y calificó al gobierno de “dictadura”.

Ads

La ONU advirtió que el país está “al borde” de regresar a un conflicto a gran escala. Analistas señalan que una escalada podría reactivar divisiones étnicas y arrastrar a países vecinos. Las elecciones previstas ya fueron postergadas en varias ocasiones y la falta de reformas estructurales mantiene frágil el proceso de paz en la nación más joven del mundo.

Fuente: BBC