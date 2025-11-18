La Corte Penal Internacional (CPI) inició este martes la audiencia de imposición de pena contra Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, también conocido como Ali Kushayb, el exlíder de la milicia Janjaweed condenado por crímenes de lesa humanidad durante la primera guerra civil de Darfur, hace más de dos décadas.

Un día antes, el fiscal Julian Nicholls pidió formalmente cadena perpetua, al describir al acusado como un “entusiasta, enérgico y eficaz perpetrador” de asesinatos, violaciones y ataques sistemáticos contra comunidades africanas negras de Darfur. “Literalmente tienen ante ustedes a un asesino con hacha”, afirmó Nicholls, en referencia a dos víctimas a las que Abd-Al-Rahman habría matado con esa arma.

El mes pasado, el tribunal lo declaró culpable de 27 cargos, incluidos asesinatos en masa, torturas, deportaciones forzadas, violencia sexual y persecución étnica, en su rol como uno de los jefes de los Janjaweed, milicia árabe financiada y armada por el gobierno sudanés de la época.

Es el primer veredicto de la CPI sobre los crímenes cometidos en Darfur, donde se estima que murieron 300.000 personas y 2,5 millones fueron desplazadas durante los años 2003 y 2004.

A lo largo del proceso, iniciado en 2022, Abd-Al-Rahman sostuvo que es el hombre equivocado y que la CPI lo confundió con el verdadero líder miliciano.

Pidió una pena mínima de siete años, pero los jueces ya rechazaron previamente sus argumentos de identidad falsa, basándose en múltiples testimonios, documentos y fotografías.

La defensa de Abd-Al-Rahman presentará sus argumentos finales entre martes y miércoles.

La sentencia definitiva se conocerá en las próximas semanas y podría convertirse en una de las condenas más duras impuestas por la CPI desde su creación.

Fuente: Al Jazeera