Un fragmento de un cohete de SpaceX habría impactado contra la Luna: la NASA analizará el choque
Científicos esperan confirmar el impacto con imágenes de telescopios y sondas espaciales.
Científicos esperan confirmar el impacto con imágenes de telescopios y sondas espaciales.
La misión permitió probar maniobras de reingreso, el escudo térmico y la separación de etapas del propulsor Super Heavy.
El lanzamiento está previsto para las 7:00, hora local, desde la “Starbase” de la compañía en Boca Chica, Texas, que dependerá de las condiciones climáticas
El concurso seleccionará candidatos en todo el mundo con el ánimo de “expandir la presencia humana en el espacio exterior”. Para conseguir un pasaje hasta la EEI hay que pagar al menos 50 millones de dólares.