La empresa estadounidense SpaceX realizó este lunes el undécimo vuelo de prueba de su cohete Starship, con el objetivo de obtener nuevos datos para el desarrollo de la próxima generación del propulsor Super Heavy y poner a prueba el sistema de reingreso y escudo térmico.

El lanzamiento se efectuó desde Starbase, Texas, a las 18:23 hora local (23:23 GMT). Minutos después del despegue, los motores Raptor se encendieron durante la maniobra de separación en caliente, permitiendo que el propulsor Super Heavy realizara un amerizaje controlado en el Golfo de México.

La etapa superior del Starship completó su impulso de ascenso y desplegó ocho satélites simuladores de Starlink, que siguieron una trayectoria suborbital antes de desintegrarse en el reingreso a la atmósfera. Luego, el cohete ejecutó una maniobra de inclinación para simular la aproximación final que realizará en futuras misiones.

Tras poco más de una hora de vuelo, el Starship amerizó en el océano Índico, cumpliendo con todos los objetivos de la misión. SpaceX explicó que la prueba permitirá optimizar los sistemas de recuperación y el diseño térmico del vehículo.

El ensayo se enmarca en el desarrollo del programa Starship, la apuesta de Elon Musk para transportar carga y tripulación a la Luna y Marte en el futuro. Con este nuevo test exitoso, SpaceX continúa afinando el sistema que podría redefinir la exploración espacial en la próxima década.

Fuente: Noticias Argentinas