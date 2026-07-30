¿Qué países tienen más Copas del Mundo?
Las sanciones oscilan entre dos y cuatro años y se aplican en todo el país. Incluyen episodios ocurridos en Atlanta y un banderazo previo a la semifinal ante Inglaterra.
Las sanciones oscilan entre dos y cuatro años y se aplican en todo el país. Incluyen episodios ocurridos en Atlanta y un banderazo previo a la semifinal ante Inglaterra.
Este lunes en el Polideportivo “Islas Malvinas”, se realizó la ceremonia inaugural, con desfiles y un show artístico. También comenzaron las competencias.
En la sede del EMTur se realizó la presentación de la IX Copa del Mundo de Taekwondo ITF que se desarrollará desde el lunes 28 de octubre en nuestra ciudad.
Miles de personas se congregaron para sacarse una foto con el máximo galardón del fútbol. También estaban la Copa América y la Finalissima ganada frente a Italia.
El arquero marplatense de la Selección Argentina de Futsal para personas con Síndrome de Down se consagró subcampeón del mundo en la Copa que se desarrolló en Perú y donde perdieron la final ante Brasil.