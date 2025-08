La consagración de Boca Juniors como campeón de la Liga Nacional de Básquet en una electrizante serie final ante Instituto de Córdoba tuvo a Facundo Piñero como uno de los protagonistas. El marplatense, con 19 temporadas como profesional en la élite, sumó su segundo título nacional y lo celebró con emoción. Pero más allá del presente de gloria, en su cabeza ya ronda una idea fuerte: volver a Quilmes.

Ads

“La verdad que me encantaría, es algo que cada vez pienso más, algo que cada vez tengo más presente dentro mío”, confesó Piñero sobre la posibilidad de volver a vestir la camiseta del “Cervecero”. “Estoy en un momento donde me vino a buscar un club muy importante, entonces también le doy prioridad a eso porque la carrera es corta y la estoy disfrutando, pero me encantaría en algún momento”, remarcó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).

La experiencia con Boca fue muy especial para el marplatense: “Fue tremendo. No imaginé que iba a ser así. El reconocimiento que tiene Boca en todos lados, cómo lo vive la gente, cómo nos alentaban... llenaron la cancha todo el año”. Incluso se sorprendió por el respaldo incondicional: “El primer partido que perdimos de local, contra San Lorenzo, la gente en vez de silbar empezó a cantar una canción de aliento. No lo podía creer, fue de las cosas que más me sorprendió”.

Ads

En lo deportivo, el título llegó en una final inolvidable ante Instituto, que se definió en el séptimo juego: “Fue muy pareja, hubo partidos que se definieron por uno o dos puntos. Se luchó mucho, tuvo muchos momentos de tensión”, recordó.

Piñero ya había sido campeón con San Lorenzo en 2019, pero este logro con Boca lo tomó en un contexto distinto: “Para mí es volver a estar en definiciones después de un par de años en Corrientes, donde se armaban buenos equipos pero no candidatos como este. Boca tiene una magnitud distinta”.

Ads

Puede interesarte

Su rol también cambió: “Buscaba un poco menos de protagonismo, menos minutos, y este tipo de equipos con diez jugadores de nivel permite eso. Al principio costó adaptarse, pero todos entendimos cuál era el rol que nos tocaba y eso fue clave”.

El aporte de José Vildoza y el entrenador Gonzalo Pérez fue fundamental. Sobre el base, aseguró: “Más allá del talento, lidera con el ejemplo. Entrena más que todos, es muy serio en lo que hace, y no es casualidad lo que logra”. En cuanto al joven DT, destacó: “Tiene una claridad tremenda para manejar las cosas. No hay grises y eso es muy importante cuando hay tantos jugadores buenos y con experiencia”.

El recorrido de Piñero comenzó en Quilmes y no se olvida de sus raíces: “Cuando era chico y veía entrenar al equipo de Liga, soñaba con estar ahí. Fui paso a paso. Hoy me encuentro en mis últimos años como profesional y poder ganar un título en un club como Boca me llena de orgullo”.

Ads

Su carrera sigue vigente y con sus “apenas 36 años”, como indicó bromeando, sabe que el momento del regreso a casa está cada vez más cerca. En Mar del Plata, el “José Martínez” espera por su reencuentro con la camiseta tricolor.