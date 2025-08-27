En la previa de la fecha 7 del Torneo Clausura, Aldosivi emitió un comunicado oficial aclarando cómo será el ingreso al partido de este domingo frente a Boca Juniors, que se disputará desde las 14.30 en el estadio José María Minella.

Ads

En las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que se habilite el público visitante, pero finalmente el “Tiburón” informó que solo podrán asistir los socios de la institución debido a la pena vigente que pesa sobre el club tras los incidentes en la popular en el duelo frente a Newells.

“Por la sanción vigente a nuestro club, solo podrán asistir al partido socios. No habrá venta de entradas, ni tribuna visitante”, remarcaron desde el conjunto del puerto.

Ads

Puede interesarte

Quienes aún no estén asociados podrán realizar el trámite a través de la web socios.aldosivi.com o de manera presencial en las oficinas del predio deportivo y en Olavarría 2967.

De esta manera, el Minella volverá a recibir un partido con la gran expectativa de que el local sume de a tres aunque únicamente con público local en las tribunas.

Ads