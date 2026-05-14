Liga Profesional de Fútbol

River eliminó a Gimnasia y enfrenta en semis a Rosario Central
El Millonario ganó 2-0 en el Monumental con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. Ahora enfrentará al Canalla en semifinales del Torneo Apertura.
El Millonario ganó 2-0 en el Monumental con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. Ahora enfrentará al Canalla en semifinales del Torneo Apertura.
El “Tiburón” lanzó junto a Kappa su nuevo “Kombat Third Kit”, inspirado en la figura del santo y en la histórica clasificación a la final de 2024.
El “Tiburón”, que retomó hoy a los entrenamientos, tiene nuevo ayudante de campo y preparador físico.
El único gol del partido, que se disputó en el Speed Camp, lo convirtió Elías Torres
El “Tiburón” no mostró la misma versión que en la primera fecha y sufrió un duro golpe ante su gente.
El “Tiburón” buscará recomponerse tras las tres derrotas al hilo. Cabral y Barlasina integran la lista de convocados.
El entrenador de Aldosivi, Andrés Yllana se expresó en conferencia de prensa luego de 9 fechas sin ganar: "no prometo cosas, yo trabajo".
El entrenador de Aldosivi habló luego de su primera caída en el cargo y destacó la actitud del equipo: "era uno de los partidos más difíciles que teníamos".
La AFA dio a conocer el cronograma oficial para los cuartos de final del Torneo Apertura con partidos entre domingo y martes.
El atacante de 19 años cuya madre es nativa de “La Feliz” llega libre desde Mallorca.
El entrenador de Aldosivi habló luego de la igualdad ante Belgrano donde se mostró preocupado por la falta de gol.
El “Tiburón” estrenará camiseta especial y busca cortar la mala racha en el Minella