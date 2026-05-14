River Plate derrotó 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental y se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura. El equipo de Eduardo Coudet fue superior y resolvió el partido con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

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El primer tanto llegó a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Driussi sacó un potente remate de izquierda dentro del área para abrir el marcador. River manejó la pelota y tuvo varias situaciones para ampliar la diferencia antes del descanso.

En el complemento, Gimnasia intentó reaccionar, pero el Millonario volvió a golpear. Martínez Quarta encabezó una jugada ofensiva y terminó conectando de cabeza un centro desde la derecha para marcar el 2-0 definitivo en Núñez.

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La victoria dejó algunas preocupaciones para River, ya que Gonzalo Montiel se lesionó en la entrada en calor y Marcos Acuña salió reemplazado por molestias físicas. En semifinales, el conjunto de Coudet recibirá a Rosario Central, que viene de eliminar a Racing.

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