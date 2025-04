Lo que parecía moneda corriente a principio de campeonato, pasó a ser una excepción. Aldosivi perdió el primer partido del ciclo de Mariano Charlier como entrenador ante Racing en el Minella, pero aún así hubo aspectos positivos. Sobre todo en el complemento.

Luego del partido, el DT remarcó este punto en particular: “Racing es un equipo de mucha jerarquía y eso me parece que lo sabemos todos y hasta a priori era uno de los partidos difíciles que teníamos. Lo bueno es que en estos últimos partidos parece que nos acostumbramos a ganar, a competir y ahora preguntan sobre una derrota porque parecía que era imposible. Cuando uno arrancaba el Torneo y ve este partido, era uno de los que podés llegar a perder por la jerarquía propia e individual que tiene Racing. Lo bueno es sentir que competimos”.

La apertura temprana del marcador a través del penal por la mano de Guerrico y que Adrián Martínez transformó en gol, cambió un poco el esquema que habían preparado, otro de los imponderable del juego: “pretendíamos un partido largo, que no se abra tan rápido y a partir de ahí nos parecía que desde la desesperación de Racing porque tenía que ir a buscar el resultado para poder meterse en zona de clasificación, se podían ahí encontrar los espacios para nosotros”. Después había un segundo paso por cumplir que tampoco pudo efectivizar: “a partir de ahí queríamos lastimar y hacer daño. Con un penal, una jugada que no se defendió bien, había que tener más cuidado para defender esas pelotas en el área; se abrió el partido a partir de ahí cuando tenés que ir a buscar el resultado contra un equipo con la jerarquía que tiene Racing, se hizo difícil".

Puede interesarte

De todas maneras, hubo intenciones de hacerlo, no con mucha claridad, pero la intención en el complemento fue otra. “Me quedo con las cosas buenas que salieron. Me parece que el segundo tiempo fue bueno y el equipo durante todo el partido mostró una actitud de hacer las cosas bien, de ir al frente. Me parece que en el segundo tiempo ajustamos un poco, corrimos mejor y estuvimos en partido. Hubo un momento del partido que parecía que podíamos descontar y si hubiese llegado claramente nos metíamos en juego, así que me quedo con esa parte del equipo”, finalizó.