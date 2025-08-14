Aldosivi recibirá mañana a Belgrano desde las 15.30 en el Estadio “José María Minella” por la quinta fecha de la zona A del Torneo Clausura.

El “Tiburón” necesita ganar para dejar el último lugar de la tabla, posición que pasaría a ocupar Boca en caso de un triunfo del equipo de Mariano Charlier. El conjunto del puerto viene de perder de manera polémica ante Barracas Central y acumula seis partidos sin victorias, una racha que lo dejó también eliminado de la Copa Argentina en octavos de final.

En cuanto a las novedades en la lista de convocados se observa la primera nómina de Alejandro Villareal, el regreso de Jonathan Cabral y la ausencia de Thomas Kummer.

El plantel dirigido por Zielinsky, en cambio, atraviesa un buen momento y suma siete puntos, está tercero y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. El rendimiento de Lucas Zelarayán fue clave, aunque el “Pirata” ya no cuenta con Mariano Troilo, que transferido al Parma de Italia.

CONVOCADOS

- Jorge Carranza

- ⁠Ignacio Guerrico

- ⁠Rodrigo González

- ⁠Roberto Bochi

- ⁠Gonzalo Mottes

- ⁠Natanael Guzmán

- ⁠Tiago Serrago

- ⁠Emiliano Rodríguez

- ⁠Matías García

- ⁠Agustín Palavecino

- ⁠Santiago Laquidain

- ⁠Sebastián Moyano

- ⁠Ayrton Preciado

- ⁠Jonathan Cabral

- ⁠Tobías Leiva

- ⁠Alejandro Villareal

- ⁠Federico Gino

- ⁠Marcelo Esponda

- ⁠Tobías Cervera

- ⁠Justo Giani

- ⁠Giuliano Cerato

- ⁠Martín García

- ⁠Santiago Moya

