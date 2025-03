Aldosivi está en un momento delicado. Por primera vez, el equipo se fue silbado y con cánticos en contra pidiendo más actitud, algo que luego del cotejo y en conferencia de prensa, el entrenador Andrés Yllana indicó que no es lo que se les puede recriminar.

Al finalizar la derrota contra Tigre el DT expresó que “jugamos contra el puntero del campeonato, es la cuarta semana que tenemos de entrenamiento completo. Hicimos muy buen partido con Estudiantes, hicimos un buen partido en la cancha Boca, superamos a Sarmiento. Hoy por momentos jugamos de igual con el puntero. Sí, en algún momento sufrimos, por ahí el partido nos costó al momento que tuvimos que salir a buscarlo”.

Para Yllana hay una evolución importante pero es consciente que no alcanza con eso: “el equipo va mejorando, a pesar de que hoy fue un partido con muchas con dificultades, un equipo muy bien preparado, bien entrenado. El equipo nuestro va mejorando, se ve que hacen un montón de cosas buenas. Fue el partido que más se corrió de todos, por ahí no se vio desde el rendimiento porque el rival es muy bueno, pero el partido que más corrió fue el de hoy, de todos los que jugó. Yo veo respuesta en el equipo, estamos en una división donde no nos está alcanzando para ganar y tenemos que hacer todavía más cosas bien de las que hacemos para poder empezar a ganarte”.

La continuidad, como nunca antes parece estar más en discusión e incluso se indica que serán horas claves para el futuro del DT. De todos modos, se mostró seguro de lo que pretende: “en lo personal, estoy fuerte y convencido de lo que hago siempre. No estamos tan lejos de nuestra realidad que es Sarmiento, San Martín de San Juan; estamos cerca, ese nuestro campeonato por lo menos hasta mitad de año. No estamos demasiado lejos”.

Lejos de la demagogia que a veces suelen tener los entrenadores, el ex jugador de Gimnasia de La Plata no quiso prometer a futuro: “no prometo cosas, yo trabajo. Si se le puede prometer trabajo, entrega y si no están para ver los GPS de los chicos, entrega del equipo. Hoy al equipo se le puede decir por ahí que no, que por momento el rival lo superó, pero no que no corrió y no que se entregó, sino están a disposición los GPS y los números de los chicos. Hubo jugadores que corrieron más de 116 metros por minuto o sea que corrieron mucho. Lo que se le promete es eso, como el año pasado igual, trabajo, seriedad, entrega y estar las 24 horas para el club para intentar hacer las cosas lo mejor posible cada fin de semana. Pero prometer nada porque es mentira. En el fútbol el que promete, miente porque no puede asegurar nunca el resultado”.