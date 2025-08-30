Aldosivi afronta un nuevo desafío en el Torneo Clausura ya que mañana desde las 14:30 en el Estadio José María Minella, recibirá a Boca en un encuentro que se jugará sin público visitante y que tendrá a Sebastián Zunino como árbitro principal.

Ads

Para el equipo de Mariano Charlier, la meta es clara ya que necesita sumar para salir de la zona baja y empezar a encontrar aire en la lucha por la permanencia. El “Tiburón” apenas consiguió tres empates en las primeras seis fechas y llega golpeado tras la derrota 1-0 ante Estudiantes en La Plata.

Con solo tres puntos en el Clausura y 18 en la tabla anual, hoy estaría obligado a disputar un desempate con Talleres para evitar el descenso, mientras que San Martín de San Juan ocuparía el último lugar y perdería la categoría de manera directa.

Ads

El presente es delicado y los márgenes de error se achican. Charlier no podrá contar nuevamente con Gonzalo Mottes, que continúa desgarrado, lo que representa una baja sensible en la defensa. Sin embargo, en el club buscan aferrarse a un incentivo especial ya que será el estreno de la camiseta en honor a San Jorge, que se lucirá por primera vez frente al Xeneize.

Puede interesarte

Enfrente estará un Boca en levantada, con dos victorias seguidas y en zona de clasificación. Sin embargo, Miguel Russo no podrá contar con Marco Pellegrino y en su lugar ingresaría Ayrton Costa.

Ads

CONVOCADOS

- Jorge Carranza

- ⁠Thomas Kummer

- ⁠Ignacio Guerrico

- ⁠Rodrigo González

- ⁠Roberto Bochi

- ⁠Natanael Guzmán

- ⁠Tiago Serrago

- ⁠Emiliano Rodríguez

- ⁠Matías García

- ⁠Agustin Palavecino

- ⁠Sebastián Moyano

- ⁠Ayrton Preciado

- ⁠Jonathan Cabral

- ⁠Tobías Leiva

- ⁠Facundo de la Vega

- ⁠Federico Gino

- ⁠Marcelo Esponda

- ⁠Lucio Falasco

- ⁠Tobías Cervera

- ⁠Giuliano Cerato

- ⁠Martín García

- ⁠Santiago Moya