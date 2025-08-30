Aldosivi y Kappa presentaron oficialmente la nueva camiseta alternativa del “Tiburón”, una prenda que trasciende lo deportivo y rinde homenaje a San Jorge, símbolo cultural y religioso de Mar del Plata. El lanzamiento llega acompañado de una campaña que combina fútbol, identidad barrial y una historia reciente que los hinchas difícilmente olvidarán.

Ads

La inspiración nace en aquel 26 de octubre de 2024, cuando Aldosivi logró lo impensado tras clasificarse a la final por el ascenso tras una combinación de resultados agónicos. Aquella tarde, con el Minella como escenario y la ciudad expectante, la fe y la pasión se fundieron en un mismo grito. Desde entonces, la figura de San Jorge quedó ligada como un emblema de lucha y esperanza.

El nuevo “Kombat Third Kit”presenta bastones en dos tonos de verde, con ilustraciones alusivas a San Jorge. El diseño se completa con un cuello blanco y una guarda roja, evocando los colores del santo, además de la inscripción “Ruega por nosotros” en la parte superior de la espalda. Otro detalle distintivo son las rosas, un símbolo que cada 23 de abril acompaña las celebraciones en honor a San Jorge.

Ads

Puede interesarte

El lanzamiento incluyó una producción audiovisual y fotográfica que busca transmitir no solo el diseño, sino también el trasfondo emocional de la prenda. “Un momento hecho camiseta” es el lema de la campaña, que apunta a convertir en piel aquel recuerdo imborrable de 2024.

Ads