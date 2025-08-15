El entrenador de Aldosivi, Mariano Charlier, habló en conferencia de prensa luego del empate en cero y analizó el rendimiento de equipo haciendo énfasis en que solo convirtió un tanto en lo que va del Torneo Clausura.

“En el vestuario ninguno está contento, pero eso no es el balance. El balance es que el equipo en el primer tiempo generó un montón de situaciones de gol pero no estamos embocando al arco. Se mantuvo el arco en cero es un equipo ordenado. El empate no es lo que queríamos”, comenzó.

En cuanto a si el equipo siente la falta de Elías Torres, jugador que salió a Racing, el DT respondió: “No es fácil reemplazar a un jugador como él porque nos daba mucho, pero es momento de pasar página y de buscar variantes y en esa búsqueda hoy Fede Gino llegó a posición muy clara de gol y Justo jugando como extremo. No puedo reprochar mucho”.

Además de estar pendiente a la falta de efectividad, Charlier valoró el empate y dijo: “De 12 tiros uno solo fue al arco, estamos errando. Un punto en esta lucha es importante. El equipo mostró después de haber perdido en uno de los partidos más flojos desde que estoy yo, mostró signos de recuperación”

Finalmente, se mostró optmista por la próxima fecha donde deberán jugar en La Plata y cerró: “A Estudiantes le ganamos en Copa Argentina, ¿Por qué no poder ganarles allá? ”

