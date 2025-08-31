





































Con un campeón del mundo en cancha, Aldosivi recibió a Boca en el Estadio “José María Minella” en una tarde desapacible donde la niebla fue uno de los grandes protagonistas de la jornada pero no así la lluvia que recién comenzó a impactar sobre el final del juego.

Para el plantel de Miguel Ángel Russo fue la tercera victoria consecutiva donde además, pudo cosechar 7 goles y quedar con la valla invicta. A pesar de que sobre el final del encuentro se lesionó Agustín Marchesín y todo parece indicar que tiene un desgarro.

Para el “Tiburón”, una vez más, la falta de situaciones de gol es un problema. Si bien llegó al área rival y obligó a una buena intervención del propio Marchesín ante un remate de Serrago, no tuvo creatividad en el tramo final de la cancha. Siete partidos disputados con 3 empates, 4 derrotas y sólo un gol a favor; presentan un gran desafío para el cuerpo técnico.

Ahora con el parate por las Eliminatorias Sudamericanas, todos los lesionados que tiene Mariano Charlier, volverán de a poco a sumarse a las prácticas. Justo Giani que tiene una dolencia muscular pero no lesión; entrenará desde la próxima semana; Gonzalo Mottes empezará a trabajar con pelota junto con Alejandro Villarreal. El que viene un poco más atrasado en ese camino de recuperación es Lautaro Chávez que es posible que no llegue para el duelo ante Sarmiento de Junín como visitante.

Con una seguidilla de tres partidos importantes para ganar en confianza y volver a la victoria, era difícil pensar que Aldosivi con sus actuales problemas podía sacar un triunfo ante Boca. Si bien el planteo táctico permitió que los de Paredes no desarrollaran su mejor juego, la efectividad en el juego aéreo fue el factor clave del partido.

Ahora tendrán dos semanas plenas de trabajo para sus próximos desafíos, el de los marplatenses nada menos que enfrentarse a un rival directo para buscar el primer triunfo del Torneo Clausura.