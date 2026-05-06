Boca Juniors cayó 1-0 frente a Barcelona SC en Guayaquil por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El único gol lo marcó Héctor Villalba en el segundo tiempo, en un partido condicionado por la intensa lluvia.

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El encuentro estuvo marcado por las complicaciones: Leandro Brey salió lesionado en el primer tiempo y fue reemplazado por Javier García, que volvió a jugar tras más de dos años sin actividad.

Antes del descanso, el árbitro expulsó a Santiago Ascacíbar por una dura infracción, mientras que en el complemento también vio la roja Milton Céliz, dejando el partido diez contra diez.

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En un campo anegado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda no logró sostener el ritmo y terminó sufriendo el gol tras un contraataque. Pese a algunas chances claras, como las de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos, faltó precisión en la definición.

Con este resultado, Boca quedó con seis puntos y podría caer al tercer puesto del grupo dependiendo de otros resultados, por lo que estará obligado a ganar sus próximos partidos en La Bombonera para seguir con chances de clasificación.

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