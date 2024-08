El campeón del básquet argentino, Boca Juniors, posó los ojos en uno de los jugadores marplatenses más destacados en la actualidad y, rápidamente, lo transformó en incorporación. Facundo Piñero dejó Regatas de Corrientes para sumarse al "Xeneize" y habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre este nuevo desafío para su carrera.

"Estoy con mucha alegría porque es algo que buscaba para esta temporada, volver a estar en un equipo que pelea por todo como en Boca y que sea un lugar que está cerca de Mar del Plata por mi familia", indicó "Faca" como doble motivo.

No tenía mucho que pensar además, porque es uno de los planteles que mejor se está armando para ser protagonista esta temporada, como lo ha sido en las últimas dos: "esa presión, ese objetivo de arranque que está en este tipo de equipos va de la mano con el plantel y el material que se tiene. Se maneja así, la mayoría de los jugadores que están en esos equipos han ganado y han estado en estas situaciones. El objetivo para nosotros ya se sabe, es claro", agregó el ex Quilmes.

Su carrera fue evolucionando hasta transformarse en una pieza clave en los equipos que ha integrado y, por eso, hoy el campeón lo ha buscado: "que hoy me llegue una propuesta como la de Boca, el actual campeón, es algo que me llena de orgullo. Siempre me puse objetivos cortos. Primero era jugar y establecerme, luego buscar más protagonismo, después en un equipo que pelee más arriba. Se dio que en los últimos años me buscan equipos que son protagonistas o lo intentan. Disfruto de eso y agradezco la carrera que he construido".

En cada equipo en los que participó, estuvo al menos dos años porque le gusta vincularse con las instituciones y los proyectos deportivos: "Me gusta estar un tiempo en los clubes, me pasó en todos los equipos, me gusta porque me siento cómodo. Disfruto instalarme y no andar de acá para allá".

Su familia está en Mar del Plata y por eso se hace difícil asentarse tan lejos como le pasó las últimas tres temporadas en Regatas de Corrientes con una Liga Nacional tan larga: "a medida que uno crece se hace más difícil, es el tercer año que mi familia está instalada en Mar del Plata y yo soy el que va a y viene. Los tres años en Corrientes fueron complicados porque la logística era difícil, ahora será distinto, era una de las cosas que buscaba. De los últimos 3 años, he compartido con mi familia unos 6 meses y es el sacrificio que hago para disfrutar de lo que me gusta", finalizó Piñero.