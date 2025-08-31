Aldosivi se fue con las manos vacías del “José María Minella” al caer 2-0 frente a Boca por la séptima fecha del Torneo Clausura. El “Tiburón” todavía no pudo sumar triunfos en el segundo semestre y la racha negativa lo deja cada vez más comprometido en la pelea por la permanencia.

Aldosivi estrenó camiseta en homenaje a San Jorge

Durante la primera etapa, el estado del campo de juego, condicionado por el clima, generó imprecisiones en ambos equipos. El conjunto del puerto mostró dificultades en la salida desde el fondo, mientras que el “Xeneize” careció de conexión en ataque y se mostró desordenado en el armado de juego.

La chance más clara para el conjunto local llegó a los 25 minutos, cuando Tiago Serrago probó desde el borde del área, aunque su remate terminó en las manos de Agustín Marchesín. Sin embargo, cuando parecía que el primer tiempo se iba sin goles, el “Xeneize” rompió la paridad: tras un saque largo de Jorge Carranza, Carlos Palacios recuperó y envió un centro preciso al área para que Lautaro Di Lollo conectara de cabeza y estableciera el 1-0.

El festejo de gol de Boca

A pesar del gol, los dirigidos por Miguel Russo no mejoraron en la segunda etapa y abusaron de las pelotas divididas. Con la invitación de Boca y los cambios del entretiempo, Aldosivi comenzó a avanzar en el terreno de juego, aunque le faltó la generación de situaciones de gol.

El local tuvo el empate a los 32 minutos nuevamente tras un remate de Tiago Serrago desde el sector derecho que tapó Marchesín. Sin embargo, en una contra el “Xeneize” avanzó en velocidad, pero la proyección fue cortada y la pelota terminó en un tiro de esquina. Desde allí, Leandro Paredes puso un gran centro para la cabeza de Rodrigo Battaglia, quien ganó en la altura y puso el 2-0. Sobre el final, el arquero visitante tuvo que ser reemplazado por una molestia en el sóleo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Mariano Charlier queda comprometido en las tablas por el descenso ya que San Martín podría superarlo o igualarlo en la tabla anual en caso de sumar. El dentro de 14 días, luego del parate por las eliminatorias sudamericanas, buscará levantar cabeza ante Sarmiento en Junín.