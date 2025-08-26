La Reserva de Aldosivi cayó por 2-1 ante Boca en el predio de Punta Mogotes por la séptima fecha del Torneo Proyección Clausura.

Ads

El equipo de Mariano Padilla formó con: N.Gonzalez; Campione, A. González, Torres; Ludueña, Biondi, Falasco, Sasso; Devesa y Anso.

De esta manera, el “Tiburón” acumula su segunda derrota en fila y la próxima semana recibirá a San Martín de San Juan.

Ads

Ads