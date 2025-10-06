Tras la goleada de Boca ante Newell’s en la Bombonera por el Torneo Clausura, el plantel tendrá día libre hoy y volverá mañana a los entrenamientos, pensando en el partido ante Barracas Central. Sin embargo, lo más importante pasa por el estado de salud del entrenador Miguel Ángel Russo.

El entrenador permanece en su casa acompañado de su familia y su estado es delicado. Por eso, el domingo se multiplicaron los mensajes de apoyo y de deseo de pronta recuperación desde el cuerpo técnico y el plantel.

Claudio Úbeda y Leandro Paredes fueron las voces más importantes que se manifestaron y le dedicaron sentidas palabras al DT. Hasta el momento, los jugadores no se habían expresado sobre la salud de Russo, siguiendo la línea del club, que oficialmente no publicó ningún tipo de información sobre su cuadro.

Tal es el hermetismo en Boca sobre la salud del técnico que el presidente Juan Román Riquelme ni siquiera hizo mención a su prolongada ausencia en el trabajo durante la entrevista que dio el último miércoles en el Canal de Boca.

“El entrenador tiene mucho que ver porque es un genio, maneja las cosas de manera extraordinaria", se limitó a decir el máximo dirigente del elenco de La Ribera a la hora de hablar del DT.

Por su lado, el ayudante de campo Úbeda, que actúa como entrenador principal desde la fecha pasada ante Defensa y Justicia, destacó el buen rendimiento del equipo ante el conjunto rosarino y le dedicó la goleada a Russo. “Todo el Mundo Boca piensa lo mismo que nosotros: este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguro nos ha estado viendo por televisión”, expresó.

Sobre la actualidad de Russo y la modalidad de trabajo que adoptaron ante sus ausencias en las prácticas, explicó: “Durante la semana todo el cuerpo técnico estuvo en contacto con Miguel, que estuvo en su casa. Él está al tanto de todo lo que estuvimos haciendo, por más que no esté físicamente en el entrenamiento. Sabe las decisiones que hemos ido tomando. Por eso le dediqué el triunfo, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”.

Fuente: TN