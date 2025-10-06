cuerpo tecnico

Crece la preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo
El técnico del Xeneize permanece en reposo en su casa y está en contacto con el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, quien seguirá reemplazándolo.
El técnico del Xeneize permanece en reposo en su casa y está en contacto con el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, quien seguirá reemplazándolo.
Mariano Rodríguez y Guido Lombardi continúan como Asistentes Técnicos, a la vez que Sebastián Maffia regresa como Preparador Físico.