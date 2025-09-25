Miguel Ángel Russo pasó la noche y continúa con su internación en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires para seguir con sus controles médicos. Por esta razón, el entrenador de Boca se ausentó de la práctica que se llevó a cabo ayer por la tarde en la Bombonera y sucederá lo mismo en la jornada de hoy.

El DT del Xeneize había retomado sus actividades el martes, tras haber sido observado el lunes por un episodio de deshidratación luego del empate de su equipo como local ante Central Córdoba, pero la necesidad un nuevo chequeo médico lo obligó a apartarse nuevamente del plantel. Como ya sucedió en sus otras ausencias, la dirección del entrenamiento estará bajo el mandato de sus principales colaboradores, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

“Veremos si le dan el alta en las próximas horas. Quieren estabilizar y recuperar esos valores deseados para decirle que vuelva a su domicilio. Mientras tanto, trabajarán para lo mejor para su salud. Realmente, es una incertidumbre. Si no llega a estar, el cuerpo técnico se hará cargo del partido. A la espera de lo que transcurra en las próximas horas y lo que defina su médico personal”, dijo el periodista de ESPN Diego Monroig en relación a sí estará en el banco de suplentes durante el partido del sábado a las 19 contra Defensa y Justicia.

El episodio de salud que afectó al técnico se originó el lunes por la mañana, durante un control de rutina, cuando debió ser atendido por un cuadro de deshidratación. El entrenador permaneció en la clínica Fleni, donde ya había estado bajo observación semanas atrás debido a una infección urinaria.

En la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Russo se refirió a los rumores sobre su estado de salud y expresó: “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído y salen por otro. El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todos, es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera”.

A pesar de los contratiempos médicos, el ex jugador de Estudiantes de La Plata estuvo presente en el encuentro ante el Ferroviario del pasado domingo y no se ausentó en ninguno de los compromisos oficiales de Boca. Desde su regreso a mediados de año, dirigió todos los partidos del Mundial de Clubes en Estados Unidos, la Copa Argentina y el Clausura, en donde el elenco de La Ribera marcha en la cuarta posición de la zona y en la segunda ubicación de la tabla anual con 47 unidades.

En cuanto al aspecto deportivo, Úbeda optaría por mantener el mismo equipo para visitar al Halcón. Los once titulares que se perfilan para el sábado son: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

El Xeneize se mantiene en la 4° posición del Grupo A con 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates y una derrota. El líder es Unión con 16 unidades, seguido por Barracas Central y Estudiantes de La Plata, ambos con 15 puntos. De este modo, el conjunto xeneize se mantiene entre los clasificados a los playoffs del certamen local.

Fuente: Infobae