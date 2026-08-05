El histórico exdelantero iniciará su segundo ciclo al frente del Calamar tras haber alcanzado la final de la Copa de la Liga 2023 en su primera etapa.

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El flamante director técnico dirigirá este miércoles por la tarde su primera práctica en el predio de Miraflores, donde comenzará a preparar el encuentro del próximo sábado frente a Independiente, en Avellaneda.

Palermo estará acompañado por su cuerpo técnico integrado por los ayudantes Diego Cagna y Damián Leyes, además de los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera. El entrenador firmó contrato con la institución hasta diciembre de 2028 y afrontará un exigente calendario con triple competencia: el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

En su primer ciclo al mando de Platense dirigió 46 partidos, con un balance de 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas, sumando 54 puntos.

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