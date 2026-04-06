El piloto argentino Franco Colapinto será el protagonista de una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de abril. La preventa de entradas de este lunes fue una preventa exclusiva pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés, la cuál se agotó en menos de una hora. La venta general será a partir de mañana, 7 de abril a las 16, con todos los medios de pago. Las entradas se podrán conseguir por la web de Enigma Tickets.

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Los precios de las entradas para la exhibición:

YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: 80.000 pesos sin costo de servicio

Mercado Libre Grandstand Monumento: 180.000 pesos sin costo de servicio

Latin Securities Grandstand Libertador: 180.000 pesos sin costo de servicio

Motorola Grandstand Dorrego: 180.000 pesos sin costo de servicio

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Todos los sectores incluyen acceso al Fan Zone con Sector Gastronómico y Activaciones exclusivas.

El evento se realizará en un circuito callejero especialmente montado en la zona de Palermo. Allí, Colapinto girará con un monoplaza en un entorno urbano, en un formato similar al de los shows que la Fórmula 1 suele organizar en distintas ciudades del mundo para promocionar la categoría.

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El evento despierta una fuerte expectativa entre los seguidores del automovilismo, no solo por la posibilidad de ver de cerca un auto de la máxima categoría, sino también por tener a un piloto argentino como figura central. En ese sentido, la jornada apunta a convertirse en una verdadera fiesta para los fanáticos, con miles de personas acompañando el espectáculo.

Además, la exhibición se da en un contexto de crecimiento en la popularidad de Colapinto, quien viene consolidando su carrera internacional y se perfila como una de las grandes promesas del automovilismo argentino.