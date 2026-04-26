El argentino Franco Colapinto protagonizó una jornada inolvidable en las calles de Buenos Aires, aunque el cierre de la exhibición tuvo un giro inesperado que sorprendió a todos.

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Durante la última parte del espectáculo, el monoplaza que conducía comenzó a lanzar fuego, generando momentos de tensión entre el público que seguía de cerca el evento. El episodio ocurrió en el tramo final del recorrido, cuando el auto evidenció una falla que derivó en llamas visibles.

Pese al impacto de la escena, la situación fue rápidamente controlada y no se registraron heridos. El propio Colapinto reaccionó con calma y hasta lanzó una frase que reflejó el momento: “se quemó, amigo”, en medio de la sorpresa general.

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La exhibición, que reunió a más de 500 mil personas en la ciudad, ya era considerada histórica por acercar un auto de Fórmula 1 al público argentino en un circuito callejero montado especialmente para la ocasión.

El show incluyó distintas pasadas a alta velocidad, maniobras y contacto directo con los fanáticos, en un evento que combinó espectáculo y emoción.

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Más allá del susto final, la jornada dejó una imagen potente: la pasión del público y el crecimiento de Colapinto como figura del automovilismo internacional, incluso en un contexto inesperado que no opacó el impacto del evento.

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