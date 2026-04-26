La actriz y cantante Maia Reficco confirmó públicamente su relación con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto al compartir una foto juntos durante la exhibición que el corredor protagonizó en Buenos Aires.

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La publicación en redes sociales marcó el fin de las especulaciones que venían creciendo desde el verano y mostró a la pareja en un contexto distendido, disfrutando del evento que reunió a fanáticos del automovilismo.

El vínculo entre ambos ya había dado señales en las últimas semanas, con apariciones públicas y gestos que alimentaban versiones de romance. Incluso habían sido vistos compartiendo actividades en la ciudad y en encuentros con amigos, lo que reforzó la idea de que la relación avanzaba sin ocultarse.

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La confirmación llega poco tiempo después de que el propio Colapinto relativizara los rumores en declaraciones públicas, en una etapa en la que prefería mantener su vida privada fuera del foco mediático.

Con esta imagen, la pareja decidió dar un paso más y mostrarse abiertamente, consolidando una relación que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas del ambiente artístico y deportivo argentino.

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