El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) largará 15° en el Gran Premio de Japón, tras una clasificación discreta en el circuito de Suzuka, en el marco de la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

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El desempeño del argentino durante el fin de semana fue de menor a mayor, aunque sin lograr encontrar un ritmo competitivo. En la práctica libre 3 finalizó en el puesto 17, con un tiempo de 1:31,759, a dos segundos y 392 milésimas del líder de la sesión.

En los entrenamientos previos, Colapinto había registrado resultados similares: terminó 16° en la práctica libre 1 y volvió a ubicarse 17° en la segunda tanda, evidenciando dificultades para adaptarse a uno de los circuitos más exigentes del calendario.

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En la clasificación, el piloto de Alpine no logró avanzar posiciones significativas y partirá desde la mitad del pelotón en la carrera. La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

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