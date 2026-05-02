Franco Colapinto y Maia Reficco blanquearon su romance
Franco Colapinto volvió a ser noticia en el Gran Premio de Miami luego de una destacada actuación en la clasificación Sprint, donde logró meterse en la Q3 y finalizar en el octavo puesto con Alpine.
Tras bajarse del auto, el piloto argentino festejó el resultado junto a Maia Reficco. Las cámaras captaron el romántico momento entre ambos en boxes y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales. Alpine incluso compartió el video en sus cuentas oficiales, confirmando públicamente la relación.
El buen rendimiento de Colapinto ilusionó a los fanáticos argentinos, ya que además terminó por delante de su compañero Pierre Gasly en una jornada muy positiva para el equipo.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DX0mF2_uLcK/
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