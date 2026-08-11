El conductor había viajado a Lima días atrás y, ante las cámaras de Amor y Fuego, ya había blanqueado el reencuentro: “El amor pudo más, Milett pudo más, Perú pudo más. Estoy contento de estar acá con Milett, muy contento”.

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También descartó que el acercamiento tenga que ver con una estrategia de prensa por Los Tinelli: “Nunca tuve presión de nadie. Todo lo que hago es natural entre nosotros”.

La pareja se había separado en abril de este año.

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