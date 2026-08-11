Marcelo Tinelli confirmó su reconciliación con Milett Figueroa
Marcelo Tinelli selló los rumores de reconciliación con Milett Figueroa con un posteo en sus redes: compartió una foto a los besos con la modelo peruana junto a un contundente “Ufff” y emojis de fuego y corazón.
El conductor había viajado a Lima días atrás y, ante las cámaras de Amor y Fuego, ya había blanqueado el reencuentro: “El amor pudo más, Milett pudo más, Perú pudo más. Estoy contento de estar acá con Milett, muy contento”.
También descartó que el acercamiento tenga que ver con una estrategia de prensa por Los Tinelli: “Nunca tuve presión de nadie. Todo lo que hago es natural entre nosotros”.
La pareja se había separado en abril de este año.