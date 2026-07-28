En la entrevista, la empresaria aseguró que el futbolista “se burló del juez” y sostuvo que “no le puede negar los documentos a sus hijas”, en referencia a la disputa por la documentación de las menores.

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Además, Wanda reveló que “la policía italiana está investigando todo”, en el marco de la causa que se abrió tras el presunto robo ocurrido en su vivienda de Milán, un episodio que en los últimos días volvió a quedar en el centro de la escena luego de que ella difundiera imágenes y documentación relacionada con la denuncia.

Las declaraciones llegan en un momento de máxima tensión entre ambos, luego de distintos cruces públicos y resoluciones judiciales en Italia. Mientras la batalla legal continúa, Wanda decidió responder públicamente y dejar en claro su postura sobre el conflicto.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DbWk_2wOPgx/

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