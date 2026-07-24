Los participantes que siguen en riesgo de eliminación son Sebastián Cola, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Mariela y Tamara, quienes deberán esperar la decisión del público.

Ads

A partir de este momento, la votación pasó a ser negativa, por lo que los espectadores deberán elegir a quién quieren que abandone la casa. La definición será el próximo lunes, cuando uno de los cinco nominados se convertirá en el nuevo eliminado de la competencia.

Ads

Ads