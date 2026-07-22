En la despedida, el conductor se mostró muy emocionado y agradeció la oportunidad de volver a sus raíces como periodista deportivo.

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Durante el último programa, Tinelli recibió mensajes sorpresa de sus hijos y un video especial de Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, quien fue uno de los impulsores de su regreso al periodismo para encabezar la cobertura mundialista. Visiblemente conmovido, expresó: “Me siento en mi casa”, al hacer un balance de esta experiencia.

El conductor también destacó el cariño recibido por el público y por todo el equipo de trabajo que lo acompañó durante más de un mes desde los estudios de Miami, donde siguió de cerca el recorrido de la Selección Argentina hasta la final del Mundial.

De esta manera, Tinelli le puso punto final a una experiencia que marcó su regreso al periodismo deportivo, disciplina con la que inició su carrera antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la televisión argentina.

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