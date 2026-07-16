El encuentro de Marley y Nico Occhiato
Luego del triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra, Marley encabezó una nueva emisión especial de Por el Mundo Mundial junto a Vicky Xipolitakis y compartió una nota realizada con Nico Occhiato y Marcos Giles desde Estados Unidos.
El encuentro no pasó desapercibido, ya que se trata de la primera aparición pública de Marley junto al conductor de Luzu TV después de la polémica que se generó en torno al final de El Show del Verano, el ciclo que Marley conducía junto a Florencia Peña.
La situación tomó relevancia en las últimas semanas luego de que tanto Marley como Flor Peña se refirieran públicamente al tema y confirmaran que hubo un acercamiento entre la actriz y Nico Occhiato para conversar sobre lo sucedido.
Incluso, Florencia Peña contó que mantuvo una reunión con el creador de Luzu TV y dejó abierta la posibilidad de que el programa pueda regresar en el futuro a la plataforma de streaming.
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