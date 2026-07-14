Manu es el nuevo eliminado de GH
Este lunes se definió una nueva eliminación en Gran Hermano Generación Dorada y el público decidió que Manu fuera quien abandonara la casa más famosa del país.
Luego de que el domingo la placa se redujera y varios participantes lograran salir de la zona de riesgo, la definición quedó entre Luana, Sol, Yipio, JC López, Manu y Emanuel.
Finalmente, durante la gala de eliminación de este lunes, Santiago del Moro anunció que Manu fue el elegido por el público para dejar la competencia, convirtiéndose en el nuevo eliminado del reality de Telefe.
Con su salida, el juego vuelve a reacomodarse y los participantes que continúan en carrera deberán replantear sus estrategias de cara a las próximas semanas de competencia.