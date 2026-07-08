En esta oportunidad, el futbolista compartió un mensaje en el que escribió: “Aruzza, qué calladita estuviste hoy. ¿Cómo venimos con el enigmático? ¿Alguna idea?”. Luego agregó una segunda pista: “Si saco de noche a pasear los perros, ¿creés que alguna odontóloga me atenderá?”.

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La publicación fue interpretada como una nueva chicana hacia Yanina Latorre y una referencia a distintas versiones y comentarios que la conductora realizó en los últimos días sobre la vida privada del delantero y su relación con la China Suárez.

El cruce entre ambos comenzó semanas atrás, cuando Yanina habló públicamente sobre una supuesta crisis entre Icardi y la actriz. Desde entonces, el jugador respondió en varias oportunidades a través de sus redes sociales, con mensajes irónicos y acusaciones cruzadas.

Con esta nueva historia, Mauro volvió a alimentar la polémica y dejó abierto un nuevo interrogante sobre el destinatario de su “enigmático”, en medio de una disputa mediática que sigue sumando capítulos.

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