El conductor de LAM y Ángel Responde había adelantado durante la semana que estaba organizando una celebración especial para compartir este momento tan importante de su vida junto a las personas más cercanas.

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La fiesta contó con la presencia de reconocidas personalidades de la televisión, el periodismo y el espectáculo. Entre los invitados estuvieron varias de sus históricas angelitas, además de conductores, panelistas, actores y productores que forman parte de su extensa trayectoria en los medios.

El periodista había cumplido los 50 años el pasado 1 de julio y, para la ocasión, también compartió en sus redes sociales una emotiva reflexión junto a fotos inéditas de distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta la actualidad.



VIDEO: https://www.instagram.com/p/DaZiJzMOKP3/

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