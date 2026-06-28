A través de su cuenta de X, Occhiato aseguró que el episodio superó todos los límites y relató cómo ocurrió la situación. "Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta periodista de Primicias Ya. Se metió sin la autorización de ninguno de nosotros", escribió.

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A través de su cuenta de X, Occhiato aseguró que el episodio superó todos los límites y relató cómo ocurrió la situación. «Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta periodista de Primicias Ya. Se metió sin la autorización de ninguno de nosotros», escribió.

El conductor explicó que, al advertir lo ocurrido, le pidió que se retirara de la propiedad y aseguró que la mujer comenzó a filmarlo. "Ahí fui a decirle que era una desubicada y automáticamente me empezó a filmar, buscando una reacción para escracharnos", sostuvo.

Además, Occhiato afirmó que posteriormente descendió de un vehículo otra persona que acompañaba a la periodista y que la situación se volvió más tensa. Según su relato, ambos los acusaron de haber tratado a la cronista de ladrona, algo que negó de manera categórica. "Jamás le dijimos eso. Lo único que le dijimos fue que era una desubicada total y que se tenía que ir de nuestra casa", expresó.

Para cerrar, el creador de Luzu TV aseguró que incluso la periodista intentó llamar a la policía y manifestó su desconcierto por lo sucedido. "La verdad, ya no entiendo más nada", concluyó.

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