En esta primera instancia, la votación es positiva, por lo que el público debe elegir a quién quiere que continúe en la casa. Los nominados son Andrea, Emanuel, Yipio, Campanita, Nenu, Hanssen, Cinzia, Manu y Charlotte.

Ads

La dinámica continuará este jueves, cuando se conozca quiénes fueron los participantes menos votados por el público para seguir en competencia. Ellos abandonarán la placa y, a partir de ese momento, la definición pasará a ser negativa, por lo que los espectadores deberán votar para eliminar a uno de los participantes que continúen nominados.

Ads

Ads