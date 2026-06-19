Tras la decisión del líder Matías Hansen de salvar a Nenu López, siete participantes habían quedado expuestos al voto del público.

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Con el avance de la gala, se conoció que Tamara y Emanuel fueron los menos votados para abandonar la casa, por lo que lograron bajar de placa y aseguraron una semana más dentro del reality.

De esta manera, Titi, Campanita, Cinzia, Manu y Sol continúan en placa negativa y siguen en riesgo de convertirse en los próximos eliminados de la competencia.

La definición final llegará en la próxima gala, cuando el público decida quién deberá abandonar la casa más famosa del país.

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