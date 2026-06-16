Durante una entrevista con DAZN en Madrid, donde promocionaba la película Spider-Man: Brand New Day, el actor fue consultado sobre qué futbolista tendría las condiciones para interpretar al famoso superhéroe. Sin dudarlo, eligió al delantero argentino y le envió un afectuoso saludo. “Serías un gran Spider-Man. Me encantaría conocerte algún día. Soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, expresó Holland. Además, reveló que tiene a Julián en su equipo de Fantasy.

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Las declaraciones rápidamente llegaron a la concentración de la Selección y el atacante del Atlético de Madrid no tardó en responder. A través de sus redes sociales, Julián le agradeció el mensaje y le hizo una invitación muy especial: “Guardamos una camiseta N° 9 para vos”, escribió junto a emojis de una araña y una pelota.

El intercambio no pasó desapercibido entre los fanáticos, que celebraron el encuentro virtual entre las dos “Arañas” más famosas del momento: el futbolista argentino, apodado así desde sus primeros años en el fútbol, y el actor que interpreta a Spider-Man en la pantalla grande.

Mientras tanto, Julián Álvarez se enfoca en el desafío deportivo que tiene por delante con la Selección Argentina en el Mundial 2026, aunque el simpático cruce con Tom Holland ya se convirtió en una de las historias más comentadas de la previa mundialista.



VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DZoLe44u6tO/?igsh=cjRoZzNpZmpxbjk2

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