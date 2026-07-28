La actriz fue consultada por la prensa durante los Premios Pinti y no dejó pasar la oportunidad para responderle con una frase contundente.

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Todo comenzó después de que Rial asegurara que tuvo que regresar a la conducción de Intrusos porque, durante el reemplazo de Moria, el programa había perdido marcas publicitarias y había bajado el rendimiento.

Al escuchar esas declaraciones, Moria respondió sin filtros ante el móvil de Desayuno Americano: "Eso lo sabe el departamento comercial del canal, pero si te dijo eso es un gran mala leche", lanzó.

Además, defendió su trabajo al frente del ciclo y aseguró que su llegada al programa ayudó a sostener al equipo. "Cuando yo entré, los chicos pudieron tener su sueldo. No sabían si les iban a dar una patada en el orto a todos", expresó.

De esta manera, la diva reavivó una histórica disputa con Jorge Rial, dejando en claro que las diferencias entre ambos siguen más vigentes que nunca.

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VIDEO: https://www.instagram.com/p/DbWImFDhwSL/

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