Durante la entrevista, Monti habló de cómo atravesó ese duro golpe personal y de la importancia que tuvo su familia para salir adelante. También repasó distintos momentos de su carrera y explicó cómo ese episodio marcó un antes y un después en su vida.

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Karina Iavícoli compartió un fragmento de la entrevista en sus redes sociales para presentar ADN Analógico, un espacio dedicado a conversaciones íntimas con distintas figuras del espectáculo. Carlos Monti será el encargado de inaugurar este nuevo proyecto con un testimonio cargado de emoción.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DbLnxnhOcmL/

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