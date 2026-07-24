Carlos Monti hablo de la muerte de su esposa
Carlos Monti fue el primer invitado de ADN Analógico, el nuevo ciclo de entrevistas de Karina Iavicoli que se estrenará a través del canal de YouTube Somos Chisme. En un adelanto de la charla, el periodista abrió su corazón y recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su esposa, Marta Bianchi, ocurrida en 2019 tras una larga enfermedad.
Durante la entrevista, Monti habló de cómo atravesó ese duro golpe personal y de la importancia que tuvo su familia para salir adelante. También repasó distintos momentos de su carrera y explicó cómo ese episodio marcó un antes y un después en su vida.
Karina Iavícoli compartió un fragmento de la entrevista en sus redes sociales para presentar ADN Analógico, un espacio dedicado a conversaciones íntimas con distintas figuras del espectáculo. Carlos Monti será el encargado de inaugurar este nuevo proyecto con un testimonio cargado de emoción.
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