Los exjugadores que regresaron son Fabio Agostini, Daniela “Pestañela” Celis, Romina Uhrig, Selva Pérez, Juan Pablo “Devi” Devigili, Emma Vich, Juliana “Tini” Díaz y Ariel “Big Ari” Ansaldo. Su llegada tomó por sorpresa a los participantes, que reaccionaron entre la emoción, los abrazos y la incertidumbre por el impacto que tendrá esta nueva dinámica.

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Aunque no competirán por el gran premio, los ocho tendrán un rol clave dentro del juego. Participarán de la gala de nominación y permanecerán en la casa durante algunos días, mientras Gran Hermano irá definiendo de manera paulatina quiénes abandonan esta misión especial. Además, el último exjugador que permanezca obtendrá el beneficio de realizar una nominación fulminante, una ventaja que podría cambiar por completo el destino de los finalistas.

Con este inesperado giro, el reality de Telefe suma una nueva cuota de tensión en la recta final, donde cada decisión puede resultar determinante para definir quién se consagrará campeón de Gran Hermano: Generación Dorada.

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