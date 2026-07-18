Desde el estadio en Nueva York, donde se disputará el encuentro, reveló que pudo escuchar un fragmento de la pista que se utilizaba durante los preparativos de la ceremonia, correspondiente a “La Nena de Argentina”.

Ads

En los últimos días, además de María Becerra, también habían sonado con fuerza los nombres de Soledad Pastorutti y Lali Espósito como posibles intérpretes del Himno. En el caso de La Sole, la cantante tenía compromisos previamente asumidos con el Festival Nacional del Tamal, mientras que el nombre de Lali surgió entre las especulaciones, aunque nunca fue confirmado oficialmente.

Ads

Ads