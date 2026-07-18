María Becerra cantará el himno en la final del Mundial 2026
Durante una emisión en vivo de Zona Mixta, el periodista Germán Berhams confirmó que María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino antes de la final del Mundial entre Argentina y España.
Desde el estadio en Nueva York, donde se disputará el encuentro, reveló que pudo escuchar un fragmento de la pista que se utilizaba durante los preparativos de la ceremonia, correspondiente a “La Nena de Argentina”.
En los últimos días, además de María Becerra, también habían sonado con fuerza los nombres de Soledad Pastorutti y Lali Espósito como posibles intérpretes del Himno. En el caso de La Sole, la cantante tenía compromisos previamente asumidos con el Festival Nacional del Tamal, mientras que el nombre de Lali surgió entre las especulaciones, aunque nunca fue confirmado oficialmente.